Daily Mirror: Озвучены особенности головных болей, связанных с опухолью мозга

Головная боль часто становится спутником ряда заболеваний. Сотрудники британской благотворительной организации The Brain Tumour Charity рассказали об особенностях болей, связанных с опухолью мозга.По словам специалистов, головная боль при опухолях мозга часто сопровождается симптомами, возникающими на фоне повышения внутричерепного давления. Это, чаще всего, «беспричинные» приступы тошноты и рвоты и сильные головокружения.Опухоли мозга воздействуют на работу нервной системы. Что проявляется в слабости, онемении или покалывании на одной стороне тела. Нередко наблюдаются проблемы с равновесием и координацией движений, может нарушаться речь или зрение.Самое пристальное внимание нужно обратить на изменения зрения, призывают эксперты. Сигналы тревоги - это потемнение в глазах, раздвоение объектов или сужение части поля зрения. В подобных случаях необходимо быстрее обратиться к врачу.Опухоли головного мозга бывают доброкачественными и злокачественными. Самые распространенные - глиомы, менингиомы и опухоли гипофиза.Перечисленные признаки могут быть проявлениями и других патологий, но их сочетание должно насторожить. Ранняя диагностика заметно повышает шансы на эффективное лечение.

