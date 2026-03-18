Токсиколог из Кузбасса рассказал о тяжелых металлах в популярном БАДе

Омега?3 – полезный жир для сердца, суставов и мозга, но врачи предупреждают: не все добавки безопасны.Как сообщает в своем телеграм-канале главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов, дешевые капсулы рыбьего жира могут содержать токсичные вещества – ртуть, свинец и другие тяжелые металлы.Особенно опасны продукты из крупной хищной рыбы. Врач советует выбирать добавки с пометкой "молекулярная дистилляция", которая гарантирует очистку от ртути и диоксинов.Еще один риск – прогоркание жира. При неправильном хранении или длительном сроке годности Омега?3 окисляется и становится вредным для сосудов. Даже слабый запах рыбы или горечь в капсуле – сигнал, что продукт испортился, и его следует выбросить.Перед приемом добавок важно проверять качество, дозировку и консультироваться с врачом, особенно если вы принимаете антикоагулянты или имеете проблемы с печенью и желчным пузырем.Правильный выбор Омега?3, сертификаты качества и соблюдение условий хранения помогают получать пользу без риска отравления тяжелыми металлами.

