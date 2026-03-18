The Sun: Врач пояснила, почему женщины часто спят хуже мужчин

У женщин чаще выявляются проблемы нарушения сна, причинами которых обычно являются особенности обмена веществ, температурной чувствительности и гормональных изменений. Об этом в интервью изданию The Sun рассказала сомнолог Николь Мойен, сотрудница кафедры биологии Стэнфордского университета.По словам специалиста, важной причиной различий в качестве сна у мужчин и женщин становятся физиологические особенности организма. Женщины, чаще всего, обладают более медленным метаболизмом и более холодной кожей. Поэтому для комфортного сна им нужна более теплая окружающая среда.Температура важна для засыпания и поддержки сна. Так, согреванием стоп можно помочь организму ускорить подготовку ко сну. Теплые носки позволяют расширять кровеносные сосуды в ногах, и это способствует перераспределению тепла и снижению внутренней температуры тела, что остается одним из сигналов для начала сна.Врач отмечает и влияние на качество сна у женщин гормональных колебаний. Они случаются в разные этапы жизни: при менструальном цикле, либо при наступлении беременности или менопаузы. Данные процессы меняют длительность сна и частоту ночных пробуждений.

