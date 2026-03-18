Назван указывающий на угасание чувств признак в спальне

Отсутствие желания физической близости может указывать на то, что один или оба партнера не испытывают прежних чувств. Об этом рассказала семейный психотерапевт Сурабхи Джагдиш журналу Women’s Health.По словам специалистки, проблемы возникают тогда, когда сама идея прикосновений или интимности начинает вызывать нежелание. «Если мысль о физической близости кажется тем, чего вам хотелось бы избежать, и желания участвовать в ней почти нет, это может быть признаком угасания чувств», — объяснила Джагдиш.При этом эксперт подчеркнула, что снижение сексуального желания не всегда означает проблемы в отношениях. Либидо может меняться по разным причинам, однако насторожиться стоит, если между партнерами нет других форм близости и желания общаться.Сексотерапевты Кейт Балестриери и Джо Корта считают, что страсть можно пробудить в любой паре. По их словам, для этого нужно, чтобы партнеры общались, были расслабленными и доверяли друг другу.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки