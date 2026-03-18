Назван указывающий на угасание чувств признак в спальне
По словам специалистки, проблемы возникают тогда, когда сама идея прикосновений или интимности начинает вызывать нежелание. «Если мысль о физической близости кажется тем, чего вам хотелось бы избежать, и желания участвовать в ней почти нет, это может быть признаком угасания чувств», — объяснила Джагдиш.
При этом эксперт подчеркнула, что снижение сексуального желания не всегда означает проблемы в отношениях. Либидо может меняться по разным причинам, однако насторожиться стоит, если между партнерами нет других форм близости и желания общаться.
Сексотерапевты Кейт Балестриери и Джо Корта считают, что страсть можно пробудить в любой паре. По их словам, для этого нужно, чтобы партнеры общались, были расслабленными и доверяли друг другу.
