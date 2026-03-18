Названы убивающие женское либидо факторы
Первой такой привычкой врач назвал недостаток сна. Кучер объяснил, что он приводит гормональным сбоям, ухудшению настроения и, как следствие, к снижению либидо. «Негативное влияние оказывают и вредные привычки. Употребление алкоголя и курение значительно снижают уровень сексуального влечения у женщин», — предупредил врач.
Кроме того, негативно влиять на либидо может прием некоторых препаратов, в том числе антидепрессантов, гормональных контрацептивов и лекарств от гипертонии. Также причиной могут быть гормональные нарушения, заболевания щитовидной железы или депрессия, а также несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни.
А вот регулярная физическая активность, напротив, улучшает кровообращение и стимулирует выработку эндорфинов, что положительно сказывается на либидо, уточнил гинеколог.
