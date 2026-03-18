Названы защищающие от рака и инфаркта привычки

Главный внештатный специалист-аритмолог Минздрава России Елена Голухова рассказала, какие полезные привычки помогают защититься от инфаркта и рака. Их врач перечислила во время выступления на форуме «Здоровое общество»Главными принципами здорового образа жизни специалистка назвала полноценный сон, регулярную физическую активность, сбалансированное питание и отказ от курения. Кроме того, по ее словам, важно следить за артериальным давлением, контролировать вес, а также уровень сахара и холестерина в крови.Голухова отметила, что такие меры помогают предотвратить инфаркты, инсульты и защитить от онкологических заболеваний. Тем не менее, по ее словам, многие люди с болезнями сердца не соблюдают рекомендации врачей даже после хирургических операций. Так, после выписки из стационара бросают курить только 48 процентов пациентов, целевых значений артериального давления достигают 38,6 процента, контролируют холестерин — 17 процентов, а кардиореабилитацию проходят 9 процентов.Врач предупредила, что несоблюдение этих правил ведет к новым сердечным катастрофам и повышает риск летального исхода.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки