Infobae: Врач пояснил, на какие заболевания может указывать слюна на подушке

Обнаружив поутру слюну на подушке, есть смысл задуматься, всё ли благополучно со здоровьем. Это может быть результатом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, следствием аллергии или амиотрофического склероза. О причинах тревожного симптома рассказал врач Лэндон Дуйка из Клиники Кливленда, его цитирует издание Infobae.По словам доктора, самым частым источником проблемы является выбранная поза во время сна. Это положение на боку или на животе, когда слюне просто легче вытекать изо рта под действием естественной силы тяжести. Однако порой этот симптом может говорить и о проблемах со здоровьем.Так, усиленное слюноотделение возникает при разных инфекциях и аллергии. Они провоцируют воспалительные процессы в тканях и затрудняют носовое дыхание, отчего человек переходит на дыхание через рот. К активации слюноотделения приводят и инфекции дыхательных путей, такие как мононуклеоз.Та же картина может быть маркером гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Патология приводит к раздражению пищевода желудочной кислотой, и организм генерирует больше слюны, дабы частично нейтрализовать кислоту. Избыток жидкости – ещё одна возможная причина неприятности, она попросту вытекает во сне.Этот же симптом бывает связан с неврологическими заболеваниями. Болезнь Паркинсона, церебральный паралич или боковой амиотрофический склероз нарушают глотание, слюновыделение становится следствием.Наконец, вероятны и стоматологические проблемы. Скрежет зубами во сне (бруксизм) или нарушения прикуса мешают полному закрытию рта, от чего слюне легче вытекать. Ещё один из провокаторов: побочный эффект некоторых лекарств, в том числе, ряда антибиотиков.Врач подчеркивает, что чаще всего ночное слюнотечение не несёт серьезных угроз и является временным. Но если оно случается внезапно, а затем приобретает постоянный характер или дополняется другими симптомами, стоит обратиться к врачу.

