Врачи объяснили, как восполнить дефицит витаминов в межсезонье
Тема авитаминоза в межсезонье, сообщает "МК в Волгограде", является очень спорным вопросом. Дело в том, объясняет Ульяна Махова, что это зависит как от стиля питания человека, так и от места произрастания фруктов и овощей. Кроме того, важным фактором является разнообразие питания.
Также специалист подчеркнула важность витамина D для человека. Недостаток «солнечного» витамина в зимнее время объясняется низкой продолжительностью светового дня. А в качестве профилактики можно употреблять добавки с его содержанием. Однако прежде следует пройти скрининг, чтобы точно понимать, на каком уровне в организме он находится.
Полезным помощником в поддержке организма в межсезонье станет также магний. Этот минерал помогает лучше адаптироваться к стрессам, участвует в работе нервной системы и поддерживает энергетический обмен.
