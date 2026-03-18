Врачи объяснили, как восполнить дефицит витаминов в межсезонье

В период межсезонья каждый человек должен задуматься о том, чтобы восполнить дефицит витаминов и минералов. Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова объяснила, как это сделать.Тема авитаминоза в межсезонье, сообщает "МК в Волгограде", является очень спорным вопросом. Дело в том, объясняет Ульяна Махова, что это зависит как от стиля питания человека, так и от места произрастания фруктов и овощей. Кроме того, важным фактором является разнообразие питания.Также специалист подчеркнула важность витамина D для человека. Недостаток «солнечного» витамина в зимнее время объясняется низкой продолжительностью светового дня. А в качестве профилактики можно употреблять добавки с его содержанием. Однако прежде следует пройти скрининг, чтобы точно понимать, на каком уровне в организме он находится.Полезным помощником в поддержке организма в межсезонье станет также магний. Этот минерал помогает лучше адаптироваться к стрессам, участвует в работе нервной системы и поддерживает энергетический обмен.

