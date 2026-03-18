Специалисты Роспотребнадзора напомнили о профилактике бруцеллеза
Как сообщает "Волгоградская правда.ру", возбудитель способен распространяться через шерсть, пух, шкуры, мясо и молочные продукты, а также через зараженные предметы и выделения животных. Выделяют три основных пути передачи: при контакте с больным животным, при употреблении недостаточно термически обработанных продуктов и воздушно-пылевым способом.
Инкубационный период обычно составляет от одной до двух недель, но иногда может достигать двух месяцев. Заболевание начинается с резкого повышения температуры до 39–40 °C, а его проявления во многом напоминают грипп. При этом бруцеллез опасен возможными осложнениями, среди которых эндокардит, поражение центральной нервной системы, абсцессы печени, воспаление селезенки, артрит и волнообразная лихорадка. Для беременных инфекция особенно опасна — она может привести к выкидышу или нарушениям развития плода.
Лечение проводится с применением антибактериальных препаратов и, как подчеркивают специалисты, занимает длительное время, поэтому особое значение имеет профилактика.
К основным мерам защиты относится вакцинация сельскохозяйственных животных. Важно не допускать оборота продукции животноводства без ветеринарного контроля. Не рекомендуется покупать мясные и молочные продукты, фарш, колбасы и полуфабрикаты на стихийных рынках или с рук. При необходимости такие продукты следует тщательно термически обрабатывать, а от употребления непастеризованного молока лучше отказаться. При уходе за животными необходимо использовать средства индивидуальной защиты — маски и резиновые перчатки.
