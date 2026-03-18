Специалисты Роспотребнадзора напомнили о профилактике бруцеллеза

Бурцеллез – это опасное заболевание. Инфекция не передается от человека к человеку, однако источником заражения могут стать сельскохозяйственные животные — овцы, козы, крупный рогатый скот и свиньи. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как защитить себя от этой болезни.Как сообщает "Волгоградская правда.ру", возбудитель способен распространяться через шерсть, пух, шкуры, мясо и молочные продукты, а также через зараженные предметы и выделения животных. Выделяют три основных пути передачи: при контакте с больным животным, при употреблении недостаточно термически обработанных продуктов и воздушно-пылевым способом.Инкубационный период обычно составляет от одной до двух недель, но иногда может достигать двух месяцев. Заболевание начинается с резкого повышения температуры до 39–40 °C, а его проявления во многом напоминают грипп. При этом бруцеллез опасен возможными осложнениями, среди которых эндокардит, поражение центральной нервной системы, абсцессы печени, воспаление селезенки, артрит и волнообразная лихорадка. Для беременных инфекция особенно опасна — она может привести к выкидышу или нарушениям развития плода.Лечение проводится с применением антибактериальных препаратов и, как подчеркивают специалисты, занимает длительное время, поэтому особое значение имеет профилактика.К основным мерам защиты относится вакцинация сельскохозяйственных животных. Важно не допускать оборота продукции животноводства без ветеринарного контроля. Не рекомендуется покупать мясные и молочные продукты, фарш, колбасы и полуфабрикаты на стихийных рынках или с рук. При необходимости такие продукты следует тщательно термически обрабатывать, а от употребления непастеризованного молока лучше отказаться. При уходе за животными необходимо использовать средства индивидуальной защиты — маски и резиновые перчатки.

