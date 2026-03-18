Врач Усачева объяснила, какие аллергены могут распространяться при таянии снега

Споры плесневых грибов и пыль, которые поднимаются в воздух по мере таяния снега и высыхания почвы, способны вызывать приступы аллергии у людей, имеющих чувствительность к этим раздражителям, предупредила заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анна Усачева.Ранней весной, когда снег активно тает, на поверхность выходят накопившиеся за зиму частицы почвы, остатки растений, продукты разложения органики. В этой среде могут активно размножаться микроорганизмы, в том числе плесневые грибы. Их споры способны легко подниматься в воздух и попадать в дыхательные пути."У людей, имеющих чувствительность к плесневым грибам или бытовым аллергенам, это может вызывать симптомы аллергии. Наиболее частыми проявлениями являются заложенность носа, чихание, водянистые выделения из носа, зуд в носу и глазах, слезотечение, иногда сухой кашель", - перечислила Анна Усачева в беседе с RT.У людей с бронхиальной астмой контакт с аллергенами может провоцировать усиление симптомов - кашель, свистящее дыхание, ощущение нехватки воздуха, добавила она.Кроме того, после схода снега в городах увеличивается количество пыли, содержащей частицы почвы, дорожных реагентов и загрязнений."У людей с повышенной чувствительностью дыхательных путей это может вызывать симптомы, похожие на аллергию", - отметила врач.Поэтому аллергикам лучше ограничить прогулки в ветреную и сухую погоду, а после возвращения с улицы - умываться, промывать нос солевыми растворами и менять одежду. Все это поможет удалить осевшие на слизистых и коже аллергены.

