«Аскорбинки» не спасают от болезней: российские эксперты за апельсины

Лечебные свойства аскорбиновой кислоты оказались преувеличены: она не способна уберечь от онкологии и не влияет на тяжесть простуды.Несмотря на популярный миф, регулярный прием витамина С не гарантирует защиту от респираторных заболеваний и рака. Как выяснили эксперты, аскорбиновая кислота действительно является мощным антиоксидантом и важна для иммунитета, однако ее влияние на болезни сильно преувеличено .Исследования показали, что даже высокие дозы витамина (более 1000 мг в день) не снижают вероятность подхватить простуду или грипп, хотя в некоторых случаях могут быть оправданы как профилактика. Что касается онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, то предотвратить их развитие с помощью "аскорбинки" невозможно.Специалисты напоминают, что лучший источник витамина – натуральные овощи и фрукты, которые, в отличие от аптечных препаратов, содержат клетчатку и флавоноиды, помогающие усвоению. Увлекаться синтетическими добавками не стоит: дозировка свыше 2000 мг в сутки грозит расстройством желудка, спазмами и даже образованием камней в почках, так как избыток витамина быстро выводится с мочой, но по пути может нанести вред.

