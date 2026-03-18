Эксперт рассказал, как весенние паводки влияют на состояние кожи

Она отмечает, что виной всему водопроводная вода. В связи с наступлением паводка водоканалы усиливают хлорирование. Такое решение - необходимая мера безопасности для защиты людей от бактерий.Однако она одновременно и вредит гражданам, потому что продукты хлорирования являются агрессивными. Они разрушают защитный липидный слой кожи.В период весеннего паводка у людей с дерматитом или сухой кожей усиливается зуд, ощущается стянутость, а аллергия проявляется особенно остро. Ярким примером реакции на воду могут стать красные пятна на теле после приема душа.Повлиять на работу городских служб невозможно, но жители могут минимизировать последствия. Для этого эксперт советует установить фильтр для душа. Он крепится на смеситель или шланг, чтобы очищать воду от остаточного хлора. Такой прибор может помочь людям с атопическим дерматитом во время весенних паводков.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки