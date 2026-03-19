Врач предупредила о едва заметных симптомах рака
По словам специалиста, главная опасность рака заключается в том, что на ранней стадии его симптомы могут быть едва заметными, но хроническими. К проявлениям болезни она отнесла необъяснимую усталость, расстройства пищеварения, вздутие живота или слабую боль. «Распространенное заблуждение, что рак всегда протекает тяжело и мешает нормальной жизни. На самом деле болезнь долго кажется безобидной», — сказала врач.
Бакши подчеркнула, что особенно тревожно, если появляются сразу несколько симптомов, которые не проходят и не имеют логичного объяснения. Она также напомнила, что уплотнения в груди и ректальные кровотечения ни в коем случае нельзя игнорировать. «Даже если это впервые и крови было совсем немного, следует немедленно обратиться к врачу», — призвала она.
