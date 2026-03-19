Хирург Жульков назвал маловероятным создание искусственного сердца
Ранее президент РФ Владимир Путин на Форуме будущих технологий в Москве заявил, что создание "живого сердца" пока еще неблизко, но появление тканей, сосудов и даже отдельных человеческих органов уже не является фантастикой. Такие чрезвычайно важные для человечества вещи должны появляться как можно быстрее, на их пути не должно быть бюрократических барьеров.
"Структура миокарда настолько сложна - сплетение этих волокон и внедрение в них автономной нервной системы, своей системы кровоснабжения и при этом определенной геометрии - приводит к тому, что фактически сегодня мы не способны создать или воссоздать структуру, схожую с той, что наблюдаем в живом миокарде", - сказал Жульков.
Ученый отметил, что наиболее вероятно выращивание искусственного органа в теле животных с помощью генетических технологий.
"Взять готовое животное и изменить, по сути, какие-то гены, ответственные за развитие послеоперационных осложнений - это очень дорого, но, наверное, более реалистично", - подчеркнул он.
