Хирург Жульков назвал маловероятным создание искусственного сердца

Создание полностью искусственного сердца, не отличимого от человеческого, маловероятно из-за сложности устройства органа. Наиболее перспективным является выращивание сердца для человека в теле других животных с помощью генетики, сообщил старший научный сотрудник института патологии кровообращения НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Максим Жульков.Ранее президент РФ Владимир Путин на Форуме будущих технологий в Москве заявил, что создание "живого сердца" пока еще неблизко, но появление тканей, сосудов и даже отдельных человеческих органов уже не является фантастикой. Такие чрезвычайно важные для человечества вещи должны появляться как можно быстрее, на их пути не должно быть бюрократических барьеров."Структура миокарда настолько сложна - сплетение этих волокон и внедрение в них автономной нервной системы, своей системы кровоснабжения и при этом определенной геометрии - приводит к тому, что фактически сегодня мы не способны создать или воссоздать структуру, схожую с той, что наблюдаем в живом миокарде", - сказал Жульков.Ученый отметил, что наиболее вероятно выращивание искусственного органа в теле животных с помощью генетических технологий."Взять готовое животное и изменить, по сути, какие-то гены, ответственные за развитие послеоперационных осложнений - это очень дорого, но, наверное, более реалистично", - подчеркнул он.

