Названы признаки опасного головокружения при резком подъеме

Головокружение при резком подъеме может быть сигналом проблем с давлением и кровообращением, считает врач-кардиолог Ашиш Агарвал.По словам специалиста, при смене положения тела может темнеть в глазах из-за резкого падения артериального давления. Кровь отливает к ногам, и мозг на короткое время недополучает кислород. «Если кровоток не успевает восстановиться, человек может почувствовать потерю равновесия», — отметил врач.Кардиолог подчеркнул, что обезвоживание, усталость, недосып и длительные перерывы между приемами пищи повышают вероятность таких состояний, поскольку снижают способность организма адаптироваться к изменениям.Кардиолог добавил, что редкие эпизоды головокружения при подъеме обычно не представляют опасности. Однако частые случаи требуют внимания, особенно если сопровождаются такими симптомами, как обморок, дискомфорт в груди или затуманенное зрение.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки