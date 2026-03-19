Объяснены причины плохой памяти в возрасте 30 лет

Ухудшение памяти у людей в возрасте около 30 лет чаще всего связано с образом жизни, а не с проблемами со здоровьем. Об этом рассказал невролог Анджани Кумар Шарма в интервью изданию The Times of India.Основными причинами плохой памяти у молодых людей врач назвал хронический стресс, недосып, тревожность, депрессию, дефицит витамина B12 и нарушение работы щитовидной железы. Также негативно влияют на работу мозга постоянное использование гаджетов и многозадачность. «Часто речь идет не о реальном ухудшении памяти, а о снижении концентрации внимания», — объяснил специалист.Шарма отметил, что длительный стресс повышает уровень гормона кортизола, влияющего на гиппокамп — область мозга, отвечающую за запоминание. Недостаток сна также мешает мозгу обрабатывать и сохранять информацию, из-за чего человеку становится сложнее вспоминать недавние события и выполнять повседневные задачи.Врач добавил, что важную роль в этом вопросе также играют психологическое состояние и хронические заболевания, такие как гипертония или диабет. Он считает, что в большинстве случаев подобные проблемы можно скорректировать с помощью полноценного сна, снижения уровня стресса, физической активности и сбалансированного питания.

