Специалисты призвали не игнорировать профилактику заболеваний

Многие заболевания способны серьезно подорвать здоровье человека, а их лечение нередко становится длительным и сложным процессом. Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, современная медицина доказала эффективность профилактики. Регулярная физическая активность, правильное питание и разумное распределение умственных нагрузок помогают снизить риск развития многих болезней.Как сообщает "Волгоградская правда.ру", заболевания, связанные с нездоровым образом жизни, такие как сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет и болезни органов дыхания, являются причиной около 75% смертей в мире. При полноценном питании, когда организм получает достаточное количество энергии, а также макро- и микроэлементов, все системы работают слаженно. Иммунная защита функционирует эффективно, снижая вероятность инфекционных заболеваний.Тем не менее, полагаться только на естественный иммунитет недостаточно. Некоторые возбудители способны преодолевать защитные механизмы организма, поэтому важную роль играет вакцинация. Благодаря прививкам многие опасные инфекции либо полностью исчезли, либо встречаются крайне редко. Также важно помнить, что даже при здоровом образе жизни и наличии прививок необходимо регулярно проходить медицинские осмотры.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки