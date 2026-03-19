Какие предметы помогут снять стресс, рассказывает психолог
Последние экспериментальные данные говорят о благотворном влиянии на нервную систему тактильного взаимодействия с природными объектами, в том числе, с травяным покровом, почвой, песком и корой деревьев. Седативный эффект не только субъективен, но и подтверждён инструментально. С физиологической точки зрения подобный контакт инициирует уменьшение концентрации кортизола — основного гормона стресса.
Второй значимый механизм успокаивающего эффекта при взаимодействии с природными объектами, в частности с травой, часто выступает сенсорная интеграция и феномен «якорения» в настоящем моменте.
По словам Орловой, при стрессе когнитивная активность рефлекторно смещается или в ретроспективу («мыслительную жвачку»), либо в проспективу (тревогу). При поступлении интенсивного тактильного сигнала этот паттерн прерывается.
Психологи считают, что полезен и контакт с гладкими поверхностями: галькой или стеклом, он помогает структурировать внимание через генерацию четкого, предсказуемого сенсорного сигнала, который ассоциируется с прохладой и стабильностью.
Немного иначе, но тоже позитивно действуют шероховатые текстуры (кора деревьев, крупная соль), они стимулируют большее число рецепторных окончаний, что вызывает ответный сигнал, подтверждая физическое присутствие субъекта в пространстве.
Взаимодействуя с мягкими и подверженными трансформации материалами (мох, мех, пластилин), человек добивается снижения мышечного тонуса, что способствует состоянию спокойствия и безопасности, добавила психолог.
