Онколог Котов предупредил россиян о раковых опухолях с необычной особенностью

Существует ряд злокачественных опухолей, которые растут в организме человека годами, но при этом никак себя не проявляют. Что это за опухоли и как с ними поступают, рассказал хирург НМИЦ онкологии имени Петрова и член попечительского совета фонда "Не напрасно" Максим Котов."Есть опухоли, которые растут годами и никак себя не проявляют. У них высокие показатели выживаемости, и чаще всего их находят случайно - когда человек проходит диспансеризацию или обследуется по другому поводу. Если бы не эти обследования, опухоль никогда бы не нашли и она никак не повлияла бы на продолжительность или качество жизни", - говорит Котов.Предсказать поведение такой опухоли при этом довольно сложно. Исследование может указывать, что рак развивается медленно, но всегда есть вероятность резкого прогрессирования болезни. Причем на это могут повлиять совершенно разные факторы, включая образ жизни, окружающую среду и сопутствующие заболевания.Например, при раке щитовидной железы, когда могут образовываться папиллярные микрокарциномы размером менее сантиметра, опухоли порой не растут вовсе, но ряд пациентов со временем все равно решают их удалить."Причины разные. Иногда медицинские - если опухоль начала увеличиваться. А иногда чисто психологические: человеку надоело жить с мыслью, что у него рак, надоело постоянно ходить по врачам и делать обследования. И он выбирает операцию, чтобы просто закрыть этот вопрос", - рассказывает Котов.Для врача же здесь важно оценить ожидаемую продолжительность жизни пациента и риски относительно рака.Так, если пациент пожилой и у него есть другие болезни, а опухоль тем временем маленькая и показывает низкий риск роста, то, вероятнее всего, конкретно этот рак не станет причиной смерти, а медицинское вмешательство может быть куда более рискованным. В таких случаях врачи могут предложить "активное наблюдение" вместо немедленного лечения.Если же речь идет о молодом человеке, то здесь баланс между риском и пользой совсем иной - в приоритете будет рекомендовано лечение.

