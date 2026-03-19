Диетолог Кованова: Крепкий чай можно пить за четыре часа до сна
"Кофеин в среднем действует до восьми часов. Последнюю чашку крепкого чая лучше пить не позднее, чем за четыре часа до сна", - передает слова эксперта.
При этом кофеин ухудшает глубину сна и повышает тревожность у чувствительных людей, поэтому им рекомендуется ограничивать и дневное потребление.
Кованова также добавила, что стоит выпивать не больше 3-4 чашек чая в день (600-800 мл), а кофе - максимум 1-2 чашки (300-400 мл).
