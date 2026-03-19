Коронавирус может оставаться на продуктах до недели – эпидемиолог Байтяков

Продукты с неровной поверхностью и пластиковой упаковкой, похоже, дольше всего содержат следы вируса.Независимо от симптомов, Covid распространяется в основном при тесном контакте с людьми, у которых есть вирус. Когда вы дышите, говорите, кашляете или чихаете, вы можете выделять в воздух маленькие капли, содержащие вирус. Затем поверхности могут поймать эти капли и, возможно, заразить любого, кто прикоснется к ним в следующий раз. Тем не менее продукты также может быть заражена следами вируса.Исследовательская группа выбрала предметы, которые люди могли положить в рот, не приготовив и не помыв их."Ковид может находиться в некоторых готовых к употреблению продуктах в течение нескольких дней, но, по мнению ученых, риск для потребителей остается очень низким. В то время как в большинстве протестированных пищевых продуктов наблюдалось значительное снижение уровня вируса после первых 24 часов, некоторые следы сохранялись около недели", - говорит эпидемиолог Иван Байтяков специально для МедикФорум.Кроме того, аторы исследования заразили вирусом упакованные предметы, такие как бутылки для напитков, картонные коробки и банки. Количество вируса, которое они наносили на эти продукты и поверхности, было рассчитано на то, чтобы смоделировать, какое количество вируса может попасть на еду, если кто-то, кто заражен, кашляет или чихает рядом с ней.Однако подчеркивается, что «пищевые продукты и упаковка, рассматриваемые в рамках этого исследования, были искусственно заражены Sars-Cov-2 и, следовательно, не отражают уровни загрязнения, обнаруженные в этих продуктах в розничной торговле, а более низкие уровни загрязнения потребуют меньше времени». снижаться до неопределяемого уровня».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки