Metro рассказало, сколько эякуляций нужно для предотвращения рака простаты

В этом вопросе существует немало мифов, но научные данные доказывают, что мастурбация и эякуляция не вредят здоровью, напротив, способны оказывать защитный эффект. Отдельные исследования говорят о возможной связи между частотой эякуляции и уменьшением риска рака простаты.Одно из солидных исследований, о котором рассказал журнал European Urology, включало около 32 тысяч мужчин, а наблюдение длилось 18 лет. Эксперты выяснили, что у представителей сильного пола, испытывающих порядка 21 эякуляции в месяц, на 20% ниже риски развития рака простаты в сравнении с теми, у кого данный показатель составляет 4–7 раз в месяц.Аналогичные выводы сделаны и исследователями из Гарвардской медицинской школы и Brigham and Women's Hospital. Неважно, происходит ли эякуляция как итог секса, мастурбации или истечение спермы случается во сне, её регулярность связана со снижением рисков заболевания.Точные механизмы явления до конца не ясны. Возможно, при регулярной эякуляции лучше идёт очистка предстательной железы от потенциально вредных веществ, что скапливаются в семенной жидкости.Эксперты подчёркивают, что пока речь идет лишь о статистической связи, а не о прямой защите от онкологии. Факторами риска заболевания также являются возраст, генетика, общее состояние здоровья и образ жизни.Кроме того, в последние годы ученые предупреждают о росте заболеваемости раком простаты: по прогнозам, глобальное число смертей от этого заболевания может значительно увеличиться в ближайшие десятилетия. Регулярная сексуальная активность может быть одним из факторов, связанных с поддержанием здоровья, но не заменяет медицинских обследований и профилактики.

