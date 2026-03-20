Врач назвала способ отличить аллергию от ОРВИ в период цветения деревьев

В этом году весна началась для аллергиков довольно резко. Уже начали цвести первые деревья — в воздухе наблюдается пыльца ольхи и лещины (орешника). Об этом рассказала врач иммунолог-аллерголог высшей категории, заведующая отделением частной клиники Оксана Шабалина.По словам специалиста, уровень концентрации в воздухе пыльцы уже достиг высоких значений.«Ольха и орешник, то есть лещина — высокий уровень, это как раз Москва. Это пациенты, реагирующие на раннее цветение деревьев и ветроопыляемых растений, которые с марта по май цветут: береза, ольха, лещина, дуб, ясень, клен. Но раннее цветение — это ольха и лещина», — пояснила аллерголог.Шабалина отметила, что 20-30 процентов пациентов с аллергией в конце марта — начале апреля начинают реагировать на раннее цветение деревьев. Как объяснила врач, чем теплее воздух, тем больше концентрация в нем пылевых зерен. К концу апреля присоединяется цветение дуба и березы, именно тогда большая часть страдающих аллергией пациентов начинает реагировать на цветение.Специалист также рассказала, как отличить аллергию от ОРВИ. Отличительными симптомами являются боль в горле и повышение температуры тела. По словам врача, аллергия может сопровождаться температурой 37,1-37,2 градуса, но не выше.«Если боль в горле, был контакт с инфекционными больными, головная боль — такие симптомы больше говорят за инфекционный процесс. Если же начинается все с зуда, отека, пастозности, отечности, одутловатости, заложенности, чихания, при этом боль в горле нехарактерна, то это все-таки в пользу аллергической реакции», — объяснила Шабалина.

