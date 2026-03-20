Реальный биологический возраст можно определить по маркерам крови

Группе учёных удалось выявить в анализах крови 10 базовых маркеров старения для мужчин и женщин. Выяснилось, что эти данные идентифицируют биологический возраст точнее, чем дата рождения, рассказывает публикация в издании Aging Cell.Даже из повседневного опыта известно: люди одного года рождения стареют с разной скоростью. Более точным показателем является биологический возраст, который отражает реальный износ органов и систем. Он зависит от генетики, образа жизни и среды.Специалисты международного консорциума MARK?AGE разработали методику его расчёта. При кураторстве ученых из Университета Констанца они провели анализ данных около 3 300 человек, жителей восьми европейских стран. У каждого были исследованы 362 показателя крови, после чего специалисты вычленили из этого общего перечня по 10 ключевых маркеров для мужчин и женщин. На их основе и был рассчитан биологический возраст.Методику протестировали на разных группах, подтвердив её точность. Так, у пациентов с синдромом Дауна биологический возраст больше календарного, зато у женщин старше 50 лет, получающих гормональную терапию — ниже, а у курильщиков процессы старения ускоряются пропорционально стажу курения.Важными показателями биологического возраста являются уровни витамина D и холестерина, а также содержание некоторых клеток иммунной системы. Знание этого фактора поможет врачам более четко продумывать профилактику заболеваний.

