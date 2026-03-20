Назван самый полезный фрукт
По словам Рохаса, киви необходимо употреблять людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, поскольку он богат клетчаткой, способствующей здоровому пищеварению. У этого фрукта низкий гликемический индекс. Это значит, что он помогает регулировать уровень сахара в крови и предотвращает скачки инсулина, отметил доктор.
Кроме того, в киви содержится большое количество витаминов C и E.
«Они являются мощными антиоксидантами и противовоспалительными средствами, предотвращающими образование холестериновых бляшек в артериях», — пояснил Рохас.
Среди других полезных свойств фрукта он назвал укрепление иммунной системы и уменьшение количества жира в организме.
