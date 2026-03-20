Назван самый полезный фрукт

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что самым полезным фруктом является киви, поскольку он превосходит по питательной ценности яблоко, чернику, авокадо и банан.

По словам Рохаса, киви необходимо употреблять людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, поскольку он богат клетчаткой, способствующей здоровому пищеварению. У этого фрукта низкий гликемический индекс. Это значит, что он помогает регулировать уровень сахара в крови и предотвращает скачки инсулина, отметил доктор.

Кроме того, в киви содержится большое количество витаминов C и E.

«Они являются мощными антиоксидантами и противовоспалительными средствами, предотвращающими образование холестериновых бляшек в артериях», — пояснил Рохас.

Среди других полезных свойств фрукта он назвал укрепление иммунной системы и уменьшение количества жира в организме.

