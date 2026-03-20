Трихолог Маркова: За неделю на расческе образовываются миллионы микроорганизмов

Расческа - это один из неочевидных источников бактерий. Всего за неделю на ней могут образоваться миллионы микроорганизмов. О том, к каким проблемам ведет пренебрежение чистотой этого аксессуара, рассказала трихолог-дерматовенеролог Юлия Маркова."Если регулярно не мыть расческу хотя бы раз в неделю, на ее щетинках скапливается огромное количество бактерий, остатков кожного сала, пыли и омертвевших частиц кожи. По данным исследований, за такой короткий срок на поверхности расчески может образоваться до миллиона микроорганизмов", - сказала она в беседе с Life.ru.Кожное сало, выделяемое вместе с сальными железами, - это питательная среда для бактерий. Когда оно смешивается с пылью и омертвевшими клетками кожи, образовываются комки и засоряются поры. В результате у человека появляются воспаления, черные точки и прыщи."И вправду, расческа становится грязнее ободка унитаза, это верное суждение", - добавила Маркова.По ее словам, этим проблемам в первую очередь подвержены люди с жирной и комбинированной кожей.Регулярная очистка расчески - это не просто гигиеническая мера, а важная профилактика воспалений и акне. Специалист рекомендовала мыть аксессуар каждую неделю теплой водой с мягким шампунем или средством для чистки парикмахерских инструментов. Кроме того, после каждого использования необходимо убирать остатки кожного сала и пыли и избегать хранения в грязных и влажных местах.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки