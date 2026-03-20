Названы четыре тихих провокатора возвращения аритмии после лечения

Кардиолог, кандидат медицинских наук Азамат Баймуканов назвал четыре неочевидные причины возвращения аритмии после успешного лечения.

Кардиолог со ссылкой на опыт работы заявил, что чаще всего вылеченная аритмия может вернуться из-за того, что человек не контролирует артериальное давление, имеет лишний вес, регулярно употребляет алкоголь «по чуть-чуть» и плохо спит (особенно если у него есть апноэ сна). «Иногда пациент идеально принимает лекарства, но не спит и живет в хроническом стрессе, и тогда пролеченная аритмия все равно возвращается», — подчеркнул Баймуканов.

Также, продолжил врач, обязательно надо учитывать факторы риска. По его словам, под особо тщательным присмотром должны находиться люди, у которых есть сразу несколько серьезных заболеваний, например, сахарный диабет второго типа и фибрилляция предсердий.

Специалист отметил, что немаловажную роль играет и тактика лечения аритмии. «Лекарственная терапия антиаритмическими препаратами — это база. Однако существуют научные данные о том, что такая терапия эффективна лишь в 50 процентах случаев и только в первый год лечения. Со временем эффективность медикаментозного метода снижается», — пояснил Баймуканов.

