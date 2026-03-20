Врач: зеленый чай полезен мужчинам для защиты от рака и болезней сердца

Малоизвестные оздоровительные свойства зеленого чая для мужчин назвала эндокринолог Зухра Павлова.Специалист напомнила, что в зеленом чае содержится высокая концентрация большого количества полифенол-эпигаллокатехин галлата, являющегося антиоксидантом. Под действием данного вещества снижается активность ароматазы (фермент), конвертирующей в мужском теле гормон тестостерон в эстрадиол. Бывает так, что ароматаза начинает заниматься этой работой чересчур активно, способствуя дисбалансу гормонов с повышенным количеством «женского» гормона. Возникая в мужском организме, такой дисбаланс усиливает подверженность сердечно-сосудистым заболеваниям, раку.Употребление зеленого чая улучшает защиту мужчин от этого неблагоприятного процесса, подчеркнула Павлова. Также, добавила врач, чайный антиоксидант полифенол-эпигаллокатехин галлат действует подобно онкопротектору – он препятствует росту новых сосудов питающих опухоли, и росту самих образований.В то же время, сказала Зухра Павлова, чаем не нужно злоупотреблять, как и не нужно пить его во время приема пищи.«Любой чай, хоть черный, хоть зеленый, не стоит пить за едой. Как и кофе, эти напитки являются сильными абсорбентами, вытягивающими из пищи много полезных веществ».Врач порекомендовала пить чай минимум спустя час после еды.

