Ученые из Австралии определили, что риск развития диабета из-за поедания картошки связан, в первую очередь, с тем, как ее готовят.Различные данные свидетельствуют, что пристрастие к блюдам из картофеля тесно связано с подверженностью организма диабету второго типа. Данный продукт, содержаний много крахмала и углеводов, может повышать уровень сахара в крови.Но ученые, представляющие Университет Эдит Коуэн, пришли к заключению, что вред, периодически приписываемый картофелю, обусловлен не именно продуктом со всеми его компонентами, а тем, как люди его готовят и с чем едят.«Повышения риска диабета может быть связано не с самим картофелем, а с методом его приготовления и сопутствующими продуктами», - заявили исследователи.Предварительно специалистами были проанализированы данные о питании 54 000 человек, живущих в Дании, где картофель почитаем и распространен национальной кухне. Ученые констатировали, что вероятность диабета могут повышать картофельное пюре, картофель фри, чипсы – они насыщены жирами, не содержат клетчатки, употребляются вместе соусами и другими продуктами, которые повышают количество потребляемых жиров, калорий, при этом не давая долгого насыщения. Их употребление на регулярной основе способствует ожирению и вместе с этим диабету второго типа.В то же время специалистами был определен способ есть картофель без риска диабета – для этого его нужно употреблять просто отварным и охлажденным.«Вареный картофель не был статистически связан с более высоким риском развития диабета, он вообще на него никак не влиял», - констатировал один из авторов работы, Пратик Покхарел.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки