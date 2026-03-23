Россиянам дали советы по выходу из поста

Врач и эксперт по медицинской профилактике Ольга Чиркова рассказала, как правильно выходить из поста.В беседе с «Радио 1» врач отметила, что наибольшую опасность представляет выход из поста: после длительного воздержания многие резко переходят на тяжелую пищу, что перегружает организм и может навредить желчному пузырю и поджелудочной железе.Она добавила, что у врачей есть характерная статистика: если на Новый год чаще фиксируют травмы, то на Пасху — обострения желчекаменной болезни и панкреатиты. По ее словам, в этот период нередко проводят экстренные операции по удалению желчного пузыря, поэтому разговляться следует постепенно и аккуратно.

