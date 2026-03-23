Врач предупредила о возникающем после всего одной бессонной ночи «порочном круге»
Как пояснила Риццоло, после одной бессонной ночи нарушается регуляция уровня глюкозы в крови, а также гормонов лептина и грелина. Такие изменения длятся около суток. В течение всего этого времени человек будет испытывать повышенное чувство голода, предупредила доктор.
Еще одной причиной голода она назвала эмоциональное опустошение после плохого сна, из-за которого организм начинает искать источники быстрого дофамина. Больше всего удовольствия доставляют сахар и жиры, поэтому именно такую еду будет выбирать невыспавшийся человек. Плохое питание, в свою очередь, приводит к бессоннице, поэтому возникает порочный круг, добавила Риццоло.
