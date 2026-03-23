Sleep Health: Частые ночные пробуждения замедляют работу мозга

Фрагментированный сон, с частыми ночными пробуждениями и длительными периодами бодрствования, способствует замедлению обработки информации и ухудшению рабочей памяти у пожилых людей.Сон имеет важнейшее значение для поддержания здоровья мозга. В период ночного отдыха организм запрограммирован на восстановление тканей, регуляцию гормонов и укрепление иммунной системы, а мозг занимается систематизацией полученной за день информации и закреплением воспоминаний. Важна не только длительность сна, но и его качество.В новом исследовании специалистами проведён анализ данных проекта Einstein Aging Study, специализировавшегося на когнитивном здоровье. В обзор были включены 261 человек старше 70 лет, не имевших на начало исследования признаков деменции. Средний возраст участников - 77 лет.16 дней участникам было предписано носить на запястье актиграфы — мини-приборы, фиксировавшие движения и позволявшие оценивать периоды сна и бодрствования. Одновременно испытуемые шесть раз в день проходили короткие когнитивные тесты на смартфонах. Задания были нацелены на проверку скорости обработки информации, зрительно-пространственной рабочей памяти и способности связывать объекты с их визуальными признаками.Выяснилось, что люди, чаще бодрствовавшие ночью после засыпания, в среднем обладали более медленной скоростью обработки информации и худшими показателями рабочей памяти. У них снижалась и способность к связыванию зрительных деталей в единую картину, что является важным элементом формирования воспоминаний.После ночей с большим числом пробуждений участники эксперимента уже на следующий день показывали худшие результаты в заданиях на скорость обработки информации.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки