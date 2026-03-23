В РФ доступны семь скринингов для выявления рака, речь идет о диспансеризации

Россиянам в рамках бесплатной диспансеризации доступны семь скринингов для выявления самых распространенных видов рака. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог Минздрава РФ, гендиректор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн.По его словам, в России уже много лет действует системная модель профилактики и раннего выявления заболеваний для всего населения. С 18 до 39 лет диспансеризация проводится один раз в три года, а после 40 лет - каждый год.Помимо базовых обследований в программу диспансеризации также включены семь скрининговых исследований, которые прицельно направлены на выявление самых распространенных видов рака, отметил Каприн.Эти обследования доступны бесплатно в районных поликлиниках, добавил онколог, подчеркнув, что такого опыта нет ни в одной стране мира.Академик призвал россиян не ждать появления симптомов, а использовать существующие возможности для раннего выявления заболеваний.Ранее Андрей Каприн назвал средний возраст заболевания раком. По его словам, пик первичного выявления приходится на старшую возрастную группу. Средний возраст пациента составляет 65 лет, отметил онколог.В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологию. Консультация врача при подозрении на рак у пациента должна быть проведена в течение трех дней, говорится в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.Что же касается проведения диагностических или лабораторных исследований, то на них должно уходить не более семи рабочих дней с момента назначения специалистом. Также установлены сроки ожидания специализированной медпомощи. Для пациентов с онкозаболеваниями лгт не должны превышать семь рабочих дней с момента верификации новообразования.

