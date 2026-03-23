NutriHealth: Эта ошибка в питании снижает шансы на беременность
Бесплодие стало проблемой миллионов женщин по всему миру, а причины его чаще всего сложны и многофакторны. Помимо возраста и медицинских факторов, важную роль может играть и образ жизни, в частности. нюансы питания.
В новом исследовании учеными проведён анализ данных 2582 женщин возрастного диапазона от 20 до 45 лет, собранных в рамках американского Национального исследования состояния здоровья и питания. Участницы отвечали на вопросы о попытках забеременеть и детально рассказывали о своём рационе питания.
Оказалось, что ультрапереработанные продукты в среднем составляли около 27% суточного рациона. Но у респонденток с нарушениями фертильности эта доля достигала 30%. Чем больше таких продуктов в рационе, тем ниже шансы на зачатие.
Авторы исследования поясняют, что эффект связан не только с калорийностью пищи или риском ожирения. Особенностью ультрапереработанных продуктов является их прохождение через множество стадий промышленной обработки и обилие различных добавок, консервантов и пр.
Скорее всего, важную роль в негативном влиянии на женское здоровье играют такие химические вещества, как фталаты, бисфенол А и акриламиды, способные нарушать гормональный баланс организма.
