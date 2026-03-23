Врач Куренков объяснил, почему необходимо носить солнцезащитные очки весной

Весной световой день постепенно увеличивается, вместе с этим растет и солнечная активность. В такое время года прогулки без солнцезащитных очков повышают риск развития катаракты и рака кожи на веках. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, чем опасно весеннее солнце для глаз и как защититься от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.Чем солнце опасно для глазКак рассказал врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков, теоретически в весенне-летнее время года действительно повышается риск развития тяжелых болезней глаз и кожи.— Солнечная активность может спровоцировать помутнение хрусталика, которое впоследствии приводит к катаракте. Также если у человека есть предпосылки к развитию меланомы и в области век на коже много родинок, то их стимуляция солнечными лучами может спровоцировать злокачественную форму рака кожи. Это очень опасно, так как меланома — серьезное онкологическое заболевание, которое вызывает большое количество метастазов, — пояснил врач.Однако статистика показывает, что, несмотря на увеличение светового дня и количества солнечного излучения, число заболевших катарактой или меланомой не возрастает.— Если говорить о Москве или Центральной России, то здесь активность солнечных лучей не такая интенсивная, как в более южных регионах, поэтому риски развития таких серьезных заболеваний гораздо ниже, — успокоил Куренков. — Но если у человека есть какие-либо аномальные родинки на веках или лице, лучше проконсультироваться с дерматологом, безопасно ли находиться под открытыми солнечными лучами без защиты.Какое время суток опаснее всегоОфтальмолог отметил, что защищать глаза и кожу необходимо, отталкиваясь не от времени суток, а от активности ультрафиолетовых лучей:— Нужно смотреть не на время, а на уровень ультрафиолетового индекса (УФ-индекс). При УФ-индексе свыше 3–4 единиц уже рекомендуется защищать кожу SPF-кремами, а глаза — солнцезащитными очками. При более низком уровне солнечного излучения защита не требуется.Как защитить глазаВрач рассказал, что солнцезащитные очки на весенне-летний период стоит подбирать, исходя из цели:если человек планирует пляжный отдых, лучше отдать предпочтение очкам с максимальным затемнением;при использовании очков во время вождения стоит выбрать более светлые стекла, так как сильно затемненные снижают остроту восприятия опасных объектов, что повышает риски ДТП.— Существуют различные вариации очков — от очков-масок (модель с единой линзой, которая охватывает большую часть лица) до очков с максимальным затемнением линз. Также существуют фотохромные очки-хамелеоны без диоптрий, которые автоматически подстраиваются под условия освещения: на ярком солнце очки темнеют, а в помещении остаются прозрачными. Их можно приобрести в качестве альтернативы солнечным очкам, — добавил Куренков.Грядет летний сезон — время, когда люди уезжают к морю, чтобы загореть на пляже. Однако переизбыток солнечных ванн ведет к серьезным проблемам с кожей — от пигментации до злокачественных форм рака. Для кого наиболее опасно находиться на солнце — в материале «Вечерней Москвы».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки