Врач Полянский напомнил о провоцирующем рак кишечника продукте

Онколог Владимир Полянский завил о «тяжести» мяса для пищеварительного тракта и предупредил любителей этого продукта о высоком риске рака.В интервью врача-онколога Владимира Полянского прозвучала рекомендация, адресованная россиянам: употреблять красное мясо в количестве, не превышающем 350 граммов за неделю.«Чрезмерное употребление в пищу красного мяса способствует развитию рака толстой кишки, поэтому врачи рекомендуют съедать не более 300-350 граммов этого продукта в неделю», - отметил Полянский, беседуя с News.ru.Врач подчеркнул: усвоение красного мяса является тяжелой задачей для желудочно-кишечного тракта. По его словам, организм с большим трудом может переварить съеденный кусок мяса, жареного или вареного, – пусть даже он употребляется с овощами или зеленью.Полянский добавил, что вместо красного мяса в рационе должны присутствовать куриная грудка, индейка, кролик. Другая рекомендация врача: после 40 лет нужно проходить колоноскопию, особенно, если в течение жизни употреблялось красное мясо.Также специалист рассказал о том, что внезапно возникающее чувство отвращения к мясу может быть одним из признаков колоректалного рака.

