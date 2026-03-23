Врач Полянский напомнил о провоцирующем рак кишечника продукте
В интервью врача-онколога Владимира Полянского прозвучала рекомендация, адресованная россиянам: употреблять красное мясо в количестве, не превышающем 350 граммов за неделю.
«Чрезмерное употребление в пищу красного мяса способствует развитию рака толстой кишки, поэтому врачи рекомендуют съедать не более 300-350 граммов этого продукта в неделю», - отметил Полянский, беседуя с News.ru.
Врач подчеркнул: усвоение красного мяса является тяжелой задачей для желудочно-кишечного тракта. По его словам, организм с большим трудом может переварить съеденный кусок мяса, жареного или вареного, – пусть даже он употребляется с овощами или зеленью.
Полянский добавил, что вместо красного мяса в рационе должны присутствовать куриная грудка, индейка, кролик. Другая рекомендация врача: после 40 лет нужно проходить колоноскопию, особенно, если в течение жизни употреблялось красное мясо.
Также специалист рассказал о том, что внезапно возникающее чувство отвращения к мясу может быть одним из признаков колоректалного рака.
