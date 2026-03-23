Второе дыхание: как цифровые гаджеты и физиотерапия улучшают качество жизни

Весной обостряются хронические заболевания. Но это никак не влияет на активность москвичей. Они без дела не сидят. А тут и дачный сезон начинается.Лечебный массаж, геотермальные источники, грязевые ванны применялись в медицине с древнейших времен. Влияние природных и искусственных физических факторов на человеческий организм всегда использовалось врачами.В нашей стране физиотерапии придавалось большое значение. Работали научные институты, строились лечебницы, в которых наравне с лекарственными препаратами широко применялась физиотерапия. Физиотерапия представляла собой важную область медицины с богатой научной базой и эффективной практикой. С помощью массажа, плавания, иглоукалывания и других методов специалисты помогали больным восстановить функции опорно-двигательного аппарата после полученных травм, аварий и инсультов. На юге страны функционировали грязевые лечебницы, специализирующиеся на кожных заболеваниях, а минеральные источники активно использовали для лечения желудочно-кишечных и печеночных заболеваний. Сегодня картина иная. Несмотря на это, врач-терапевт Элиза Манкиева считает, что у физиотерапии большое будущее. Она сейчас развивается, используя новые цифровые технологии, оборудование, препараты и даже гаджеты.По словам Манкиевой, физиотерапия вобрала в себя лучшее из биологии и физики. Все физиотерапевтические процедуры проводятся для улучшения общего состояния пациента. Они могут помочь снять боль и отек конечностей, вернуть подвижность суставов, пройти реабилитацию после перенесенных операций, а также купировать заболевания на начальных этапах. И это не все возможности физиотерапии.— Высокий уровень нашей медицины признавали везде. Многие мои пациенты в возрасте до сих пор вспоминают кислородные коктейли, озонотерапию, электрофорез, — рассказывает Элиза Манкиева. — После лечения в стационаре многим рекомендовали пройти физиотерапию. И больные охотно этим пользовались. Как правило, нужно было пройти 10 процедур. Это электрофорез, при котором на больные места воздействовали высокочастотным током, и магнитотерапия — использование низкочастотного магнитного поля для лечения.По словам эксперта, в последнее время появилась более доступная физиотерапия, скажем, домашняя, бытовая. Есть приборы, цифровые гаджеты, созданные для применения вне стен больничных кабинетов. Они не такие мощные, как профессиональная медтехника, но могут помочь контролировать и поддерживать здоровье.Домашних гаджетов для проведения тех или иных физиотерапевтических процедур и мониторинга состояния здоровья очень много. Есть гаджеты для магнитотерапии и электростимуляции, есть умные часы, фитнес-браслеты, портативные датчики для контроля сердечного ритма и даже электронные пластыри с датчиками. Например, обычные с виду умные часы, по словам разработчиков, следят за 20 показателями здоровья: измеряют калории, температуру, давление, пульс, сердечный ритм и даже уровень сахара в крови.— Современные методы физиотерапии позволяют лечить болезни с минимальными побочными явлениями и низким риском осложнений, — говорит эксперт.Однако использовать гаджеты нужно только после консультации с доктором как вспомогательные средства в борьбе с болезнями, отметила врач.СПРАВКАФизиотерапия начала формироваться в 20 веке. Первый Международный конгресс физиотерапевтов состоялся в 1905 году во Франции. Позже физиотерапия превратилась в высокоразвитую специализированную отрасль здравоохранения, различные методы которой используются до сих пор.Москвичка Елена Буянова попала в ДТП, однако получила своевременную помощь благодаря своим умным часам. Они вызвали скорую. «Вечерняя Москва» связалась с Еленой и узнала подробности.

