Онколог назвал оливье и селедку под шубой в числе самых вредных салатов

Врач-онколог Антон Ильин поделился списком горячо любимых россиянами салатов из разряда «самые вредные для здоровья».Ильин рассказал в интервью почему в числе самых вредных салатов присутствует оливье. По словам медика, данное блюдо относится к очень калорийным и многокомпонентным, серьезно перегружающим пищеварительную систему.«Оливье состоит минимум из 6 ингредиентов плюс заправка. Самые опасные из них – вареная колбаса, в которой много сои, крахмала, трансжиров, но мало мяса, а также майонез – творение пищепрома, целиком состоящее из трансжиров», – перечислил онколог, беседуя с «Газетой.Ru».Комментируя вред селедки под шубой, Ильин напомнил, что под влиянием вареного картофеля, моркови и свеклы крайне быстро повышается уровень сахара в крови. В свою очередь, селедка способствует появлению отеков. Кроме того, в блюдо добавляется щедрая порция уже упомянутого майонеза.Также врач критически оценил крабовый салат. Как известно, на его изготовлению идут крабовые палочки или крабовое мясо, которые, сказал Ильин, представляют собой массу из обрезков дешевых сортов рыбы. Опасность в том, что ее «обогащают» крахмалом и другими добавками, сахаром, чтобы добиться приятной консистенции. Организм все это получать не должен.Вредным для здоровья специалист считает и салат мимоза. Врач проинформировал, что в производстве консервов из горбуши нередко используется рыба изначально низкая по своему качеству и нежелательная для употребления. К тому же этот салат очень калорийный и содействует резкому подъему сахара в крови.

