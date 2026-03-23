Нарколог посоветовал не заниматься пьяным сексом и назвал его минусы

Алкоголь не помогает расслабиться перед свиданием и не делает секс ярче, заявил психиатр-нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов.«Алкоголь — это психоактивный депрессант. На начальном этапе опьянения он действительно может создать ощущение легкости и раскованности. Но одновременно с этим этиловый спирт начинает подавлять проведение нервных импульсов. В результате мозг просто не может донести четкий сигнал до полового члена, из-за чего появляются проблемы с эрекцией», — предупредил Хакимзанов.По словам врача, если же половой акт в состоянии опьянения все-таки состоялся, мужчина может столкнуться с другой проблемой — сильным затруднением семяизвержения. Это происходит из-за резкого снижения чувствительности нервных окончаний.Психиатр добавил, что при систематическом употреблении алкоголя у мужчин нарушается баланс половых гормонов: уровень тестостерона снижается, а уровень эстрогена, наоборот, возрастает. Из-за этого либидо падает, эрекция ослабевает, а семенная жидкость теряет качество. «Исследования показывают, что более 50 процентов мужчин, злоупотребляющих алкоголем, страдают от частичной или полной остановки сперматогенеза», — подчеркнул специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки