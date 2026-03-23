Три продукта утром, снижающие опасный холестерин, назвали врачи

Исследователи выяснили, что холестерин может быть связан в развитием рака. Это показала работа специалистов из Техасского университета A&M. Ученые пришли к выводу, что опухолевые клетки способны накапливать холестерин за счет активности рецептора FGFR1. Это усиливает рост опухоли, когда речь идет, например, о раке простаты.Выяснилось, что рецептор FGFR1 активирует белок SREBP2. Последний регулирует обмен холестерина.Эксперименты продемонстрировали, что при удалении FGFR1 уровень холестерина снижался. Работа в этом направлении продолжается - исследователи выясняют, как еще можно воздействовать на опухоль, снизив ее активность.Между тем специалисты перечислили продукты, способные влиять на уровень холестерина и состояние сердечно-сосудистой системы. Они указали на то, что есть набор микронутриентов (от антиоксидантов до омега-3 жирных кислот), которые помогают защищать клетки и сосуды от повреждений. В топе-3 самых полезных для сердца и сосудов продуктов, которые рекомендуется есть утром, - авокадо, овсянка, черника.Подчеркивается, что антиоксиданты, содержащиеся в чернике, способны разрушать свободные радикалы. Последние также связаны с риском развития рака. Что касается привычной овсянки, то она выводит опасный холестерин.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки