Россиян предупредили о пяти тревожных изменениях в стуле

Гастроэнтеролог Андрей Симаков назвал пять тревожных изменений в кале, которые нельзя оставлять без внимания.Самым тревожным сигналом проблем со здоровьем врач назвал появление крови в кале. Выраженное кровотечение может возникнуть в том числе при язвенном колите или инфекционном поражении прямой и толстой кишки, но в небольшом количестве она бывает при геморрое или анальной трещине. «Классическая ошибка — самоуспокоение. Например, человек знает, что у него геморрой и он может кровить, но источник кровотечения может оказаться другим», — подчеркнул Симаков.Также насторожиться стоит, если стул стал черным, зловонным и дегтеобразным, отметил специалист. Он предупредил, что это может указывать на кровотечение в верхних отделах ЖКТ. Подобное состояние может сопровождаться головокружением, падением давления, сердцебиением, паникой, нехваткой воздуха и даже обмороком.Еще один тревожный признак — диарея, добавил Симаков. Если она повторяется три раза в день и чаще, особенно при водянистом стуле, причиной может быть инфекция. Если же диарея длится больше шести недель, важно исключить паразитарные инфекции, микроскопический колит, целиакию, болезнь Крона, СИБР и другие болезни.По словам Симакова, опасным симптомом может быть и стеаторея — появление капель жира на поверхности стула. Это может говорить об избытке жиров в рационе и снижении внешнесекреторной функции поджелудочной железы, которое бывает в том числе при хроническом панкреатите или недостаточной ферментной терапии.Наконец, пятым опасным изменением гастроэнтеролог считает запоры. По его словам, насторожиться стоит, если дефекация бывает реже одного раза в два дня, а стул при этом является плотным или имеет консистенцию в виде шариков. Симаков отметил, что запоры могут усиливаться из-за диеты, стресса, некоторых лекарств, операций, беременности и родовых травм, поэтому при появлении таких симптомов часто нужна очная консультация со специалистом.

