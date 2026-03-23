Профили симптомов шизофрении отражаются в письменной речи пациентов

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Journal of Writing Research, предполагает, что письменная речь людей с шизофренией предоставляет информацию об их специфических симптоматических профилях. Исследование показывает, что анализ того, как эти люди пересказывают историю, может выявить различные закономерности в их письме в зависимости от того, испытывают ли они преимущественно позитивные или негативные симптомы. Эти результаты подчеркивают потенциал использования письменных заданий для отслеживания клинических изменений и адаптации терапевтических вмешательств для людей с шизофренией.Шизофрения — это серьёзное психическое расстройство, влияющее на мышление, эмоции и поведение. Симптомы этого заболевания, как правило, делятся на две основные категории. Позитивные симптомы включают в себя избыток аномальных переживаний, таких как галлюцинации или бредовые идеи, представляющие собой укоренившиеся ложные убеждения. Негативные симптомы включают в себя снижение типичного поведения, например, отсутствие мотивации, эмоциональную апатию и снижение речевых навыков.Ученые признают, что шизофрения часто нарушает использование и понимание языка человеком. Это нарушение обычно затрагивает социальное и практическое применение языка, затрудняя эффективную коммуникацию. Хотя проблемы с речью хорошо задокументированы, проблема письма получила меньше внимания со стороны исследователей. Новое исследование направлено на лучшее понимание того, как специфические языковые нарушения, наблюдаемые в устной коммуникации, могут проявляться в письменной форме.«Психическое здоровье всегда играло важную роль в моей семье, и с самого начала обучения я знал, что хочу посвятить свою карьеру этой области. Изучая лингвистические особенности шизофрении, я заметил, что большая часть литературы посвящена разговорной речи», — сказал автор исследования Альфонсо Мартинес Кано из Университета Кастилии-Ла-Манчи. «Однако вполне разумно предположить, что языковые нарушения также проявляются в чтении и письме, что может напрямую влиять на успеваемость, трудоустройство, повседневные бюрократические задачи и общие функциональные результаты. Поэтому мы разработали исследование, чтобы выяснить, присутствуют ли описанные в речи нарушения также в письме, и если да, то отражают ли они особенности устной речи или демонстрируют отчетливую закономерность».Для изучения этого вопроса исследователи разработали исследование с участием 41 взрослого человека с диагнозом шизофрения. Возраст участников варьировался от 20 до 79 лет, средний возраст составлял около 53 лет. Из этой группы 24 человека преимущественно проявляли позитивные симптомы, а 17 — преимущественно негативные.Все участники были носителями испанского языка и выполняли одно и то же задание по чтению и письму. Исследователи попросили каждого участника прочитать короткий рассказ на две страницы под названием «История Ландольфо Руфоло», содержащий 530 слов. Участникам разрешалось прочитать рассказ дважды и попросить определения незнакомых слов.После прочтения им было предложено написать от руки краткое изложение истории. Ограничений по времени или объему не было, и их поощряли включать все детали, которые они могли вспомнить. Затем четыре исследователя оценили рукописные резюме по трем различным уровням языкового производства.На первом этапе рассматривалась общая структура и связность текста. Это включало проверку того, включили ли участники основные идеи и сохранили ли хронологический порядок повествования. На втором этапе изучалась связность на уровне предложений и отдельных слов.Второй уровень анализа включал изучение разнообразия лексики и подсчет использования определенных времен глаголов. Ученые также подсчитали использование служебных слов, таких как артикли и союзы, а также содержательных слов, таких как существительные и глаголы. Третий уровень был сосредоточен на базовых навыках письма и орфографии.На третьем уровне исследователи оценивали использование знаков препинания, заглавных букв, орфографические ошибки и неразборчивые слова. Затем они сравнили результаты по всем этим показателям между участниками с положительными симптомами и участниками с отрицательными симптомами. Анализ выявил несколько отчетливых закономерностей в стиле письма участников.В целом, составленные краткие изложения, как правило, сохраняли основную хронологию сюжета, что свидетельствует о понимании участниками сути истории. Участники также продемонстрировали правильное использование глаголов прошедшего времени, что указывает на сохранение базовых грамматических правил.Однако исследователи заметили, что участники чаще запоминали мелкие детали лучше, чем центральные темы повествования. Например, они с большей вероятностью вспоминали, что главный герой стал пиратом, чем главный сюжетный момент — помощь женщины.«Одним из поразительных результатов стало то, что в некоторых случаях участники лучше запоминали второстепенные идеи из текста, чем основные, особенно среди тех, у кого преобладали позитивные симптомы», — рассказал Мартинес Кано. «Нас также удивило, что, несмотря на искажения в содержании или повествовании, многие тексты сохранили центральные элементы и определенную хронологическую связность, что свидетельствует о частичном сохранении функционирования на уровне дискурса».В письменных текстах также отмечалось низкое разнообразие лексики, использование простых синтаксических конструкций и большое количество орфографических ошибок.«С лингвистической точки зрения мы наблюдали относительно сохранную морфологию (например, разнообразие глаголов и функциональное использование времен) наряду с тенденцией к менее сложному синтаксису (более простые структуры предложений)», — сказал Мартинес Кано. «В настоящее время мы не можем определить, отражает ли это первичное лингвистическое нарушение или более широкий когнитивный вклад. Мы также наблюдали снижение лексической гибкости, с увеличением повторений как в коротких, так и в длинных текстах».При сравнении двух групп с различными симптомами исследователи обнаружили существенные различия. Люди с преимущественно позитивными симптомами, как правило, писали более длинные резюме, содержащие больше идей. Эти тексты часто были менее связными и содержали больше искаженной информации. В их текстах также отмечалось большее общее количество слов, больше повторений и более частое использование слов, связанных с паранойей.У людей с преимущественно негативными симптомами наблюдался иной стиль письма. Они писали более короткие резюме, содержащие меньше идей, но эти идеи, как правило, были более конкретными и центральными для повествования. В их текстах отмечалось меньшее разнообразие лексики, что указывает на более жесткое использование языка.Кроме того, у этой группы с негативными симптомами наблюдались более выраженные трудности с базовым письмом. Например, они имели тенденцию неправильно соединять отдельные слова и использовали меньше знаков препинания. Несколько неожиданным открытием стало то, что бредовые мысли не сильно мешали основным функциям письма.Большинство письменных резюме не содержали явных признаков бреда. Ученые предполагают, что структурированный характер задания по составлению резюме может помочь людям сосредоточиться и подавить нерелевантные или неорганизованные мысли.Мартинес Кано выделил три ключевых вывода из исследования:Письменная речь может предоставлять клинически значимую информацию. Некоторые показатели в письменных текстах, по-видимому, связаны с профилем симптомов (например, преобладание позитивных и негативных симптомов), что предполагает потенциальную ценность для мониторинга клинического течения и изменений с течением времени.Языковые трудности не ограничиваются только речью. Описанные языковые дефициты в устной речи, как правило, проявляются и в письменной, что может способствовать возникновению трудностей в учебе, работе и в целом в функциональной сфере.Необходимо больше практических доказательств. Необходимы дальнейшие исследования, особенно хорошо спланированные интервенционные испытания, чтобы определить, улучшает ли целенаправленная языковая реабилитация эти навыки и приводят ли такие улучшения к значимым успехам в реальной жизни.Хотя исследование предоставляет доказательства связи между особенностями почерка и симптомами шизофрении, следует помнить о нескольких потенциальных неверных интерпретациях. Одним из ограничений является отсутствие контрольной группы здоровых людей для прямого сравнения.Исследователи также отмечают, что стандартные когнитивные тесты, измеряющие внимание и память, не были включены в исследование. Без этих показателей трудно определить, связаны ли различия в письме непосредственно с нарушениями речи или с более широкими когнитивными проблемами.Прием лекарств — еще один фактор, который может повлиять на результаты. Различные профили симптомов часто требуют разных типов и дозировок лекарств, что может повлиять на когнитивные и физические функции человека.«Соответственно, полученные результаты следует интерпретировать с осторожностью, и в будущих исследованиях необходимо более систематически учитывать эти переменные», — сказал Мартинес Кано.Ученые планируют изучить, могут ли эти лингвистические переменные служить ранними предупреждающими признаками для людей с высоким риском развития психоза. Они также надеются протестировать конкретные методы языковой терапии, чтобы выяснить, может ли улучшение навыков письма привести к лучшей социальной интеграции и повседневной жизни людей с шизофренией.«В целом, эта работа предполагает, что письменный язык может представлять собой ценный источник клинической и функциональной информации», — сказал Мартинес Кано. «Однако первоочередной задачей является воспроизведение этих результатов на более крупных выборках с более строгим контролем ключевых переменных (когнитивные функции, прием лекарств, уровень образования) и с использованием лонгитюдных исследований, чтобы оценить клиническую полезность с большей тщательностью».

