В России сформируют перечень стратегически значимых лекарств

В России создадут перечень стратегически значимых лекарств. Правила и критерии его формирования утвердил премьер-министр Михаил Мишустин."Рассчитываем, что это позволит сократить зависимость фармацевтической промышленности от иностранных поставщиков и в целом будет способствовать достижению национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия людей, поддержке семьи", - подчеркнул он на оперативном совещании со своими заместителями.Препараты из перечня будут полностью производиться на территории России, процессам предоставят государственную поддержку. Лекарства также будут иметь приоритет при госзакупках.В список войдут жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, вакцины для национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям, препараты крови, кровезаменители, инфузионные растворы, наркотические анальгетики, лекарства для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки