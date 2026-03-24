Специалисты назвали 7 опасных симптомов туберкулеза, при которых нужно обращаться к врачу

Сегодня отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, в каких случаях стоит без промедления обратиться к врачу.Хотя чаще всего туберкулез встречается у людей с неблагоприятными условиями жизни, постоянным стрессом и дефицитом ресурсов, заразиться может любой. Для развития болезни, сообщает "Волгоградская правда.ру", достаточно, чтобы возбудитель попал в организм и начал активно размножаться.Эксперты подчеркивают: туберкулез поддается лечению, особенно если выявить его на ранней стадии. При отсутствии выраженных симптомов болезнь можно обнаружить с помощью диспансеризации и специальных диагностических тестов.Тем не менее, у некоторых пациентов проявляются характерные признаки. Среди основных — кашель, который не проходит более двух–трех недель, а также длительное повышение температуры. Насторожить должна также боль в груди при дыхании и кровохарканье. Кроме того, возможны резкая потеря веса, общая слабость и повышенная потливость, особенно в ночное время.При появлении таких симптомов специалисты рекомендуют как можно скорее обратиться к терапевту или фтизиатру.

