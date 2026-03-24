Мужчин предупредили о приводящей к серьезным заболеваниям привычке в туалете

Врач-дерматолог Кристофер Банкер предупредил мужчин о распространенной ошибке в туалете, приводящей к серьезным заболеваниям.По словам врача, многие мужчины после мочеиспускания не используют туалетную бумагу. В результате этого в интимной зоне остаются капли мочи, которые вызывают ряд заболеваний.«Теперь у нас есть убедительные доказательства, что это является причиной склерозирующего лихена, молочницы, дизурии, сужения крайней плоти и даже рака полового члена», — заявил Банкер.Дерматолог также добавил, что остатки мочи под крайней плотью создают теплую и влажную среду, благоприятную для размножения бактерий и дрожжей. Одним из возможных последствий этого он назвал воспаление головки полового члена.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки