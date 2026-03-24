Мужчин предупредили о приводящей к серьезным заболеваниям привычке в туалете
По словам врача, многие мужчины после мочеиспускания не используют туалетную бумагу. В результате этого в интимной зоне остаются капли мочи, которые вызывают ряд заболеваний.
«Теперь у нас есть убедительные доказательства, что это является причиной склерозирующего лихена, молочницы, дизурии, сужения крайней плоти и даже рака полового члена», — заявил Банкер.
Дерматолог также добавил, что остатки мочи под крайней плотью создают теплую и влажную среду, благоприятную для размножения бактерий и дрожжей. Одним из возможных последствий этого он назвал воспаление головки полового члена.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий