Как понять, что имеется непереносимость лактозы

Терапевт Елена Тихомирова: непереносимость лактозы провоцирует появление вздутия, спазмов.Врач напомнила в интервью, что лактоза (молочный сахар) может не усваиваться организмом, когда он испытывает дефицит лактазы – фермента, ответственного за расщепление присутствующего в молоке сахара. Таким образом, когда у человека имеется непереносимость лактозы, он не может нормально переваривать молоко и продукты на его основе.Тихомирова объяснила: узнать существующую непереносимость лактозы можно по возникающим после приема молока симптомам.«После употребления молока у человека возникают дискомфортные ощущения в желудке, такие как урчание, повышенное газообразование, боли, спазмы», - сказала терапевт, беседуя с Life.ru.Елена Тихомирова добавила, что людям с непереносимостью лактозы приходится отказываться от привычных молочных продуктов. Им рекомендуется употреблять безлактозное молоко или же растительное молоко.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки