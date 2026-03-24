Популярный напиток оказался необычайно полезен для обмена веществ

Регулярное употребление комбучи — ферментированного напитка на основе чая, известного как чайный гриб, — может улучшать чувствительность к инсулину и влиять на работу генов, связанных с обменом веществВ эксперименте участвовали 36 взрослых: часть — с нормальным весом, часть — с ожирением. В течение восьми недель они ежедневно пили по 200 миллилитров комбучи. До и после вмешательства у участников оценивали метаболические показатели, воспаление, окислительный стресс, а также активность генов в жировой ткани.Выяснилось, что у людей с ожирением напиток был связан с улучшением показателя инсулинорезистентности (HOMA-IR). Кроме того, ученые зафиксировали повышение активности гена ADIPOQ, который участвует в регуляции чувствительности к инсулину и обмена жиров. Также наблюдались изменения ряда маркеров воспаления и окислительного стресса.При этом эффект комбучи оказался неодинаковым: метаболические и воспалительные реакции различались у людей с ожирением и без него. Это указывает на то, что влияние напитка может зависеть от исходного состояния организма.Авторы связывают обнаруженные эффекты с высоким содержанием полифенолов — антиоксидантных соединений, образующихся в процессе ферментации чая. Однако исследование было небольшим и не включало контрольную группу, поэтому для окончательных выводов необходимы более масштабные работы.

