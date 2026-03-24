Специалисты рекомендуют, в первую очередь, есть такой продукт как сыр строго умеренно.О том, что неправильное употребление делает сыр опасным для здоровья, сообщило турецкое издание En Son Haber.«У сыра есть свои плюсы и минусы. Будучи прекрасным источником белка, фосфора и кальция и фосфора, он беден клетчаткой, содержит много насыщенных жиров и натрия», - рассказали турецкие медики.По словам специалистов, сыр – это часто высококалорийный, насыщенный жиром продукт. Употребляемый в большом количестве, он может повлиять на увеличение веса.Также сыр может спровоцировать неприятные симптомы у людей с непереносимостью лактозы. Еще ода опасность, связанная с его употреблением, заключается в повышении артериального давления, такой гипертензивный эффект обусловлен высоким содержанием в нем соли. Специалисты предупреждают, что при избытке натрия в рационе могут возникать остеопороз, заболевания сердца, почек.Вдобавок большие порции сыра могут содействовать повышению уровня холестерина. Чтобы получать пользу от сыра как источника важных микроэлементов, его ежедневное количество не должно превышать 30-35 граммов. Также нужно учитывать содержание натрия и жира.

