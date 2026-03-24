Раскрыты два ночных симптома рака

Специалисты благотворительной организации Cancer Research UK назвали два ночных симптома рака, которые не стоит оставлять без внимания.Специалисты заявили, что на развитие рака могут указывать бессонница и сильная ночная потливость, регулярно нарушающие ночной отдых. При этом такие проявления не всегда связаны с онкологическими процессами и могут возникать из-за стресса, инфекций, приема лекарств или гормональных изменений.Однако, по словам врачей, если симптомы появляются внезапно или становятся непривычно выраженными, это должно стать поводом обратиться к врачу. Особенно насторожить должны обильная ночная потливость в совокупности с высокой температурой без причины, боль, тошнота. «Важно понимать, что именно для вас является нормой, и обращаться к врачу при любых необычных изменениях», — подчеркнули специалисты Cancer Research UK.

