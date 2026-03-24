Lancet: анализ крови на раннюю деменцию стал точнее благодаря второму маркеру

Анализ крови на белок p-tau217 для выявления болезни Альцгеймера может давать ложноположительные результаты. Добавление второго маркера — eMTBR-tau243 — позволяет значительно повысить точность диагностики. К такому выводу пришли ученые из Лундского и Вашингтонского университетов.Болезнь Альцгеймера (самый распространенный тип деменции) связана с накоплением в мозге двух типов белков — бета-амилоида и измененного тау-белка. В норме тау-белок поддерживает структуру нервных клеток, но при заболевании он меняется и начинает образовывать внутри нейронов характерные скопления. Одной из таких форм является p-tau217, уровень которого можно измерить в крови.Исследователи проанализировали данные пациентов с когнитивными нарушениями. Среди 350 человек с высоким уровнем p-tau217 у 341 действительно были обнаружены характерные изменения в мозге, связанные с болезнью Альцгеймера. Однако у многих из них заболевание еще не достигло стадии, при которой появляются явные симптомы. В результате примерно в 43% случаев тест давал положительный результат у людей, которые пока не соответствовали клиническим критериям болезни.Чтобы уточнить диагностику, ученые дополнительно измерили уровень другого тау-маркера — eMTBR-tau243. Оказалось, что повышенные значения обоих белков одновременно значительно точнее указывают на наличие заболевания. При использовании двух маркеров точность выявления болезни Альцгеймера достигала около 80%, а доля ложноположительных результатов снижалась с 43% до 16%.Дополнительный анализ показал, что у людей с повышенным уровнем обоих белков со временем быстрее ухудшались когнитивные функции и активнее накапливался тау-белок в мозге.По словам исследователей, комбинированный анализ крови может помочь точнее определять стадию заболевания и выявлять пациентов, у которых болезнь уже начала проявляться клинически.

